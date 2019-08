Urla di donna da un terraneo: l'intervento della polizia

Urla di donna. È quanto una settimana fa gli agenti di polizia del commissariato Vicaria-Mercato sentirono provenire da un terraneo in via Luigi Serio. Intervenuti, all'interno hanno trovato una donna che chiedeva aiuto perché minacciata da un uomo che la teneva immobilizzata.

Secondo il suo racconto questi, introdottosi nell'abitazione, le aveva preso il cellulare. Quarantun anni, senegalese, aveva addosso lo smartphone ed è stato denunciato per furto e minacce.

Il giorno dopo la donna si è però presentata al commissariato per denunciare altri due episodi di violenze e minacce, ancora ad opera dello stesso uomo che è emerso la stesse perseguitando da un anno. A quel punto l'extracomunitario è stato raggiunto dalla polizia e fermato per rapina e atti persecutori. Oggi, a fermo convalidato, ne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.