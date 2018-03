Anziano scippato del suo smartphone in un parco, arrestato 28enne

A Pozzuoli i carabinieri hanno bloccato e arrestato un 28enne di origini romene già noto alle forze dell'ordine. L'accusa per lui è scippo.

Il 28enne avrebbe scippato, nei pressi di Villa Avellino, un pensionato puteolano del suo cellulare, strappandoglielo dalle mani.

I militari sono intervenuti dopo una chiamata al 112, e hanno bloccato il malvivente in un rudere poco distante dalla villa, dove si era nascosto dopo esser fuggito. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre lo scippatore è in attesa di processo per direttissima.