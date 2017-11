Chiama il ladro che gli aveva preso il cellulare, risponde la polizia: “L'abbiamo arrestato”

Tutto è accaduto a Napoli centro nel pomeriggio di ieri. Il protagonista della vicenda era seduto all'esterno di un bar, quando qualcuno gli ha scippato lo smartphone ed è scappato. Una fuga durata poco: una pattuglia della polizia è intervenuta a tempo di record bloccandolo e mettendolo in manette dopo un breve inseguimento.

A subire il furto è stato un 57enne, imprenditore. È stato anche il primo a sapere che il malvivente era stato arrestato. Dopo qualche minuto di choc, si è fatto prestare il cellulare da un passante e ha provato a mettersi in contatto col ladro in fuga telefonando al proprio numero di telefono.

A rispondere però non è stato lo scippatore, ma un agente di polizia. Questi lo ha rassicurato e gli ha spiegato che il ladro era già stato fermato e che da lì a poco sarebbe potuto rientrare in possesso del suo telefonino.

L'autore dello scippo è un 23enne rom, che verrà processato per direttissima. Per la vittima 5 giorni di prognosi per una distorsione al polso causata dal ladro.