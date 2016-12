Voleva trascorre le vacanze natalizie con la fidanzata: arrestato latitante del clan Pesce-Marfella

La polizia ha arrestato il 60enne Salvatore Schiano, ritenuto contiguo al clan Pesce-Marfella.

L'uomo è destinatario dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a cui si era sottratto dall’ottobre dell’anno scorso. Il covo del latitante, un appartamento di Via De Grassi a Pianura, è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile che da tempo seguivano gli spostamenti della sua compagna. La coppia non ha resistito al desiderio di trascorrere insieme le vacanze natalizie. Schiano deve scontare una pena di tre anni e mezzo di reclusione per un’estorsione commessa per conto del clan.