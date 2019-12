Traffico internazionale di droga, arrestato l'obiettivo dell'agguato di piazza Nazionale

Salvatore Nurcaro, l'uomo bersaglio del tentato omicidio in cui rimase gravemente ferita la piccola Noemi a piazza Nazionale, è stato arrestato per traffico internazionale di droga. Trentadue anni, era già in carcere per l'inchiesta che aveva portato all'arresto di diversi esponenti del clan Reale-Rinaldi dello scorso agosto.

L'accusa nei suoi riguardi è traffico internazionale di droga, maturata in un'indagine che tocca anche Olanda e Stati Uniti. Sono 12 in totale i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emanata dalla Procura di Napoli.

Oltre una tonnellata tra cocaina, hashish, e marijuana è stata oggetto di sequestro nel corso del lavoro degli inquirenti. L'indagine è partita alla fine del 2016, con un sequestro di droga effettuato dalla polizia di Atlanta in Usa, la quale aveva intercettato una spedizione di 55 kg di cocaina diretta a un fioraio napoletano.