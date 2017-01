Incesto e sesso con una minorenne: arrestato a Napoli latitante romeno

Cinquantacinque anni, romeno, è stato messo in manette ieri dal commissariato di polizia dei quartieri Vicaria-Mercato.

Era ricercato dal 2012, data dalla quale pendeva su di lui un mandato d'arresto internazionale: riconosciuto colpevole di incesto e rapporti sessuali con minore, deve scontare una pena di 3 anni.

Dalle indagini condotte, è emerso che il ricercato fosse a Napoli, e abitasse in un “basso” di via Santa Maria Antesaecula. È stato trovato e messo in manette mentre era in compagnia di altre persone.