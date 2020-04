Controlli Covid-19, insulta e aggredisce i poliziotti: arrestato

Una reazione violenta, che gli è costata l'arresto. Un 47enne, con precedenti di polizia, è stato messo la scorsa notte in manette in via Salita Capodimonte dalle forze dell'ordine.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un servizio di controllo del territorio, quando hanno notato in strada cinque persone che discutevano animatamente in strada - non rispettando le misure per contenere il contagio da Covid-19 - e le hanno controllate.

In particolare una di queste, il 47enne, alla richiesta dei poliziotti di fornire le proprie generalità ha dato in escandescenze e li ha minacciati ed aggrediti, colpendoli fino a quando non è stato bloccato.

Dovrà rispondere di resistenza e lesioni, ed è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che multato - come gli altri quattro con lui - per mancato rispetto delle misure contro la pandemia.