Due supermarket rapinati a mano armata in un solo pomeriggio: arrestati 31enne e compagna

Secondo gli inquirenti, è l'autore di due rapine in altrettanti supermercati di Cercola: si tratta di un 31enne, di San Giorgio a Cremano, già in regime di semilibertà nel carcere di Secondigliano. In manette anche la compagna.

Il 31enne è accusato di far parte della banda che rapinò, nello stesso pomeriggio del 18 giugno scorso, i supermercati "Sigma" e "Duesse" a Cercola.

Il giovane è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza. A casa sua, inoltre, i carabinieri hanno trovato abiti che corrispondono a quelli indossati durante le rapine.

Sotto la minaccia di una pistola, nei due raid la banda cui si ritiene appartenga l'arrestato aveva costretto i dipendenti dei supermarket a consegnare circa 5mila euro, tutto quanto contenuto nelle casse. In uno dei due "colpi" era stato rapinato anche un cliente.

La sua compagna, una 35enne, nascondeva invece in casa una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa, oltre che 15 cartucce e 2mila e 900 euro per i quali non è riuscita a dare giustificazione. L'uomo ora è a Poggioreale, mentre la donna ai domiciliari.