Banda rapina a mano armata una tabaccheria, in manette un 22enne

A Sant’Antimo i carabinieri hanno arrestato un 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari, allertati al 112, dovevano individuare una macchina “sospetta” in corso Michelangelo quando da una tabaccheria hanno notato tre uomini a volto coperto entrare un'utilitaria.

Notati i carabinieri i tre sono scappati a piedi, quindi inseguiti dai militari. Due complici sono riusciti a fuggire, mentre il 22enne è stato bloccato. I tre malviventi, armati di pistola avevano rapinato l’esercizio commerciale impossessandosi di 600 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La loro auto è risultata rubata nella notte. Al suo interno i militari hanno trovato in un sacchetto la somma in contanti di 118 euro restituita al proprietario. Proseguono le indagini per individuare i due complici, mentre l’arrestato è stato portato in carcere.