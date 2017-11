Violento colpo in una sala scommesse: arrestato 31enne

Fece irruzione in una sala scommesse di via Scaglione a Chiaiano e portò a termine una violenta rapina insieme ad un complice: un 31enne di via Vecchia Chiaiano – già noto alle forze dell'ordine – è stato messo in manette dai carabinieri della stazione di Marianella.

È stato individuato attraverso indagini, prova del dna e la visione dei video di sorveglianza. Prima alcuni “sopralluoghi” sul luogo designato per il colpo, poi la rapina. Era il 16 ottobre del 2016. Con il volto travisato da un passamontagna, bloccò i dipendenti dell'esercizio commerciale facendosi dare le chiavi e chiudendo la porta dall’interno. A quel punto minacce, offese ed uno schiaffo per esortare a fare in fretta nella consegna dei soldi.

I due rapinatori scapparono con 5mila euro di bottino. A tradire l'arrestato il fatto che gettò a terra il passamontagna, poi recuperato dalle forze dell'ordine e passato al vaglio della scientifica: l'uomo è stato trovato attraverso il dna.