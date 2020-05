Posillipo, ragazzo rapina 93enne dei gioielli: lo ferma il vigilante

A Posillipo, i carabinieri del nucleo radiomobile, hanno arrestato per rapina un 20enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, all’interno di un appartamento del centralissimo parco residenziale Comola Ricci, ha prima tentato di truffare una 93enne con la tecnica del parente in difficoltà, poi l'ha rapinata dei gioielli.

Il ragazzo era riuscito a convincere la “nonnina” a farsi consegnare mille euro in contanti per aiutare il nipote in difficoltà ma poi, quando le ha chiesto anche i gioielli, l’anziana ha incominciato ad insospettirsi ed ha tentennato.

Il rapinatore a quel punto, bloccando la donna, le ha tolto la pochette contente i gioielli e si è poi dato alla fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo addetto alla guardiania del condominio, accortosi del giovane in fuga, lo ha però bloccato e chiamato il 112. I carabinieri hanno perquisito il ragazzo, così da sequestrare l’intera refurtiva e restituirla alla vittima che, commossa, ha ringraziato.



L’arrestato è stato condotto in carcere a Poggioreale, dove si trova in attesa di giudizio.