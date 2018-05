Arrestato a Barcellona l'ultimo "filatore" di via Petrarca

I carabinieri lo cercavano da novembre e lo hanno trovato in Spagna, a Barcellona. Sono scattate le manette per un 45enne napoletano nei radar dei militari per una rapina che lo scorso autunno aveva realizzato con due complici. Questi ultimi furono arrestati in flagranza di reato.

Il colpo fu perpetrato con la tecnica del filo di banca ai danni di un consulente finanziario che aveva appena prelevato contanti da una banca in via Petrarca. Alla vittima furono sottratti 3mila euro. Ma i rapinatori non si fermarono qui. Il consulente fu pestato e alla pesante aggressione prese parte anche il 45enne arrestato in Spagna.

L'uomo ha fatto poi perdere le sue tracce ma è stato localizzato e fermato dal servizio di cooperazione internazionale di polizia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.