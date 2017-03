Far west alla gioielleria: arrestato un 21enne

A Giugliano i carabinieri hanno messo in manette un pregiudicato di 21 anni, ritenuto responsabile di una tentata rapina aggravata in concorso, ricettazione, e porto illegale di arma da fuoco.

Secondo gli inquirenti, il ragazzo si sarebbe introdotto in una gioielleria di Sant'Antimo insieme ad un complice per portare a termine una rapina. Il colpo venne scongiurato dal titolare, il quale esplose in aria tre colpi di pistola a scopo intimidatorio.

Gli stessi rapinatori spararono a loro volta un colpo. Sono stati individuati grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza. Quando il 21enne è stato messo in manette, aveva con sé 19 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana nasocosti nel comodino della camera da letto.