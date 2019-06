Ruba una scarpa, poi aggredisce la negoziante e i poliziotti: arrestato giovane extracomunitario

Nella mattinata di ieri la polizia ha arrestato un cittadino gambiano di 22 anni: le accuse per lui sono rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Intono a mezzogiorno gli agenti erano in via Firenze, dove sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di un'aggressione in corso: un ragazzo si era scagliato contro la sorella, proprietaria di un negozio di scarpe poco distante.

È stata l'aggredita a spiegare che il rapinatore si era impossessato di una scarpa presente sulla mensola degli espositori per poi darsi alla fuga, questo non prima di averla aggredita – sarebbe stata poi difesa da alcuni passanti – nel suo tentativo di fermarlo.

Il 22enne gambiano, secondo la descrizione dell'aggredita la persona entrata nel suo negozio, è stato trovato poco dopo nei pressi di un Atm del Ponte di Casanova. Alla vista dei poliziotti ha iniziato a dare in escandescenze, e non senza difficoltà è stato bloccato. Accompagnato in Questura, sarà oggi processato per direttissima.