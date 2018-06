Rapinava gli autisti che consegnavano alimentari ai negozi: arrestato

Rapinava autisti impegnati nelle consegne di generi alimentari: un 44enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato messo in manette dai carabinieri del Vomero con le accuse di rapina e sequestro di persona.

Secondo gli inquirenti, avrebbe portato a termine quattro rapine aggravate tra il 21 febbraio e il 28 marzo scorsi, una delle quali anche sequestrando le vittime, tutte avvenute nel quartiere di Miano.

Prendeva di mira conducenti di furgoni impegnati ad effettuare consegne di generi alimentari a negozi della zona. In due casi, disse alle vittime di agire per conto del clan locale e mostrò loro una pistola. In un altro caso, minacciò di morte il titolare di una salumeria, ottenendo 20 euro ed un telefono cellulare come "bottino".

Addirittura sequestro di persona in un'ultima rapina: salì sul mezzo minacciando autista e passeggero, attese che facessero la consegna e li rapinò dell'intero incasso, 700 euro.