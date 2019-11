Terrore per una coppia, tentata rapina in casa: c'è un arresto

Travestiti da finanzieri, in due, tentarono di introdursi nell'appartamento di una coppia di coniugi per rapinarli. Colpirono marito e moglie con un'arma, ma questi reagirono mettendoli in fuga.

È quanto è avvenuto a Portici l'11 ottobre del 2018, vicenda che ha portato in questi giorni all'arresto di un 43enne di Cercola, ritenuto dagli inquirenti uno dei rapinatori. Per lui è stata emessa ed eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata rapina.

Le indagini del commissariato di Portici-Ercolano si sono incentrate sull'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona e su accertamenti della polizia scientifica.

Il 43enne si è visto destinatario dell'ordinanza cautelare mentre era già in carcere a Poggioreale, per un analogo reato.