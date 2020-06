Ruba una borsa nel parcheggio del centro commerciale: arrestato 40enne

La scorsa notte i carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per rapina un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Un uomo, in un parcheggio non custodito di un noto centro commerciale, si era avvicinato ad un’auto in sosta ed aveva rubato una borsa al suo interno. A quel punto una donna – la proprietaria dell’auto e della borsa – vista la scena aveva inutilmente provato ad inseguirlo, per poi vedersi sopraffatta fisicamente dal malvivente quindi riuscito a scappare.

I carabinieri hanno visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro commerciale, individuando il mezzo utilizzato dal rapinatore per fuggire, di proprietà del 40enne. Lo hanno atteso sotto casa, ma insospettitosi, al suo rientro ha tentato di fuggire con la sua auto. È stato però raggiunto, fermato e bloccato.

L'uomo ha collaborato consentendo il ritrovamento della borsa della quale si era disfatto poco lontano dal Parco Verde di Caivano. Nessuna taccia né dei soldi né dei documenti, mentre borsa e chiavi di casa sono state restituite alla legittima proprietaria.

Il 40enne si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.