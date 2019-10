Rapina un'auto, poi l'inseguimento e l'aggressione ai poliziotti: arrestato

Nella serata di ieri, in via Miano, un uomo di 40 anni è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Era stato poco prima notato a bordo di un'auto procedere a velocità sostenuto nei pressi della Rotonda di Capodimonte. Una pattuglia della polizia scientifica lo ha notato ed è partita al suo inseguimento.

È stato raggiunto in via Miano all’angolo di via Lazio. A quel punto il 40enne, nel tentativo di scappare, ha aggredito gli agenti riusciti a bloccarlo finalmente non senza difficoltà.

Dopo controlli, è stato scoperto che la vettura sulla quale viaggiava era stata rapinata poco prima in via Foria, e che nel pomeriggio precedente l'uomo era stato denunciato per la ricettazione di un furgone.

Giudicato stamattina per direttissima, per il 40enne è stata disposta la custodia in carcere.