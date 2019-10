Paura nel negozio di telefonia: rapina a mano armata

Già noto alle forze dell'ordine, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Poggioreale per rapina aggravata dall’uso di armi. Ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare nei suoi riguardi è stato il Gip del Tribunale di Napoli.

Il fatto risale alla sera del 4 maggio 2019, quando il 55enne – con precedenti specifici – secondo gli inquirenti sarebbe entrato all’interno di un negozio di telefonia a Poggioreale e, minacciandola con una pistola, si sarebbe fatto aprire la cassaforte dalla commessa. Il bottino fu di mille euro e 12 smartphone di valore.

Le indagini sono state portate avanti attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza presente in zona, oltre che grazie a testimoni. È stato così possibile per gli investigatori identificare l'uomo. Il 55enne è al momento già detenuto per altri motivi nel carcere di Udine.