Strattona una studentessa e le ruba il portafogli: i carabinieri sono a due passi e l'arrestano

Un uomo di 30 anni, pregiudicato, è stato arrestato domenica mattina a Fuorigrotta. Di Soccavo, è accusato di rapina.

Una studentessa di Mugnano si trovava lungo viale Kennedy quando è stata avvicinata dal 30enne, che era in sella ad uno scooter. Questi l'ha aggredita strattonandola per un braccio e si è impossessato del portafogli che aveva in borsa.

Un colpo sfortunato però: più avanti c'era una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno sentito la ragazza urlare e si sono fiondati sull'aggressore, immediatamente bloccato e messo in manette. A riportare la notizia è il Mattino.