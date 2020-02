Rapina una ragazza, lei lo descrive ai carabinieri e fa arrestare

Un 45enne di Torre Annunziata è stato messo in manette dalle forze dell'ordine per rapina.

L'uomo, in via Vesuvio, si era avvicinato a una ragazza 19enne minacciandola con una pistola, per poi impossessarsi del suo smartphone e scappare.

La ragazza ha quindi chiesto aiuto ai carabinieri, fornendo loro la descrizione dell'assalitore.

I militari hanno immediatamente sospettato del 45enne, già noto. A casa, lo hanno trovato in possesso di una pistola giocattolo (quella secondo i carabinieri usata per la rapina) e dello smartphone della giovane vittima.

Mentre questo è stato restituito alla proprietaria, il 45enne è stato portato in carcere dopo essere stato giudicato con rito direttissimo.