Violenta rapina con la "tecnica dello schiaffo", arrestato 61enne

Un 61enne di Napoli, già sottoposto all'obbligo di dimora, è stato arrestato a Portici da polizia e municipale, con l'accusa di rapina.

L'episodio è accaduto ieri in via Poli. Il 61enne era in sella ad uno scooter, quando ha avvicinato un 29enne. Prima gli ha dato uno schiaffo, poi gli ha portato via la catenina d'oro al collo.

La vittima – che non ha subito conseguenze gravi – ha immediatamente avvertito la polizia del locale commissariato. Gli agenti hanno trovato l 61enne alla Seconda traversa del viale Camaggio. Alla vista dei vigil ha lanciato la collanina sotto ad un'auto, ma questa e stata comunque recuperata e restituita al 29enne.

Al controllo dello scooter, inoltre, la targa è risultata modificata. È stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.