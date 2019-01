Clan Stolder, in manette ricercato internazionale

Si nascondeva in una anonima casa di campagna, a Cercola. Un napoletano di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan degli Stolder, è stato messo in manette dai carabinieri per tre rapine di Rolex avvenute tra il 2017 ed il 2018 in Svizzera.

L'uomo era da tempo ricercato. Sono stati tratti in arresto per favoreggiamento personale anche una coppia di giovani, lui 24enne e lei 26 anni, che gli avevano procurato l’abitazione. Secondo gli inquirenti, gli facevano arrivare quotidianamente il cibo evitandogli di uscire e di farsi vedere in giro.

Il 32enne dovrà rispondere a Ginevra delle accuse a suo carico. Intanto è stato condotto in carcere, a Poggioreale.