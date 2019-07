Avvicina una ragazza e la ferisce in una tentata rapina: arrestato

Un uomo, di 40 anni, è stato arrestato a Boscotrecase per tentata rapina e lesioni. L'episodio che secondo le forze dell'ordine lo ha visto protagonista risale alla notte tra il 29 ed il 30 giugno, ed è avvenuto a Boscoreale.

Una 22enne stava rincasando, quando venne fermata da un uomo in auto col pretesto di chiederle un'informazione. A quel punto il malvivente le afferrò la borsa – non riuscendo tuttavia a strappargliela via – e la strattonò.

La ragazza, che si procurò un trauma cranico ed escoriazioni, denunciò il fatto il giorno dopo. I carabinieri hanno identificato il rapinatore nel 40enne già noto alle forze dell’ordine.