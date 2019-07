Latitante in manette: era andato a trovare la compagna che aveva appena partorito

È stata la voglia di far visita alla compagna, che aveva appena partorito, a tradirlo. Un 42enne di Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine e latitante da un mese, è stato messo in manette nella clinica Villa Betania.

L'uomo è secondo gli inquirenti l'autore di una rapina avvenuta lo scorso 6 giugno ai danni di un ufficio postale di Casalnuovo, in via Grimaldi. Il rapinatore, armato di pistola, minacciò il personale delle poste appropriandosi di 850 euro presenti in cassaforte. Fuggì con la propria auto, poi ritrovata e sequestrata dai carabinieri lungo via Nazionale delle Puglie a Casoria.

Resosi subito irreperibile e quindi dichiarato latitante, il 42enne è stato messo in manette e condotto in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Nola.