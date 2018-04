Litiga con la sua ex, poi la rapina: arrestato a Pianura

Violento episodio a Pianura, dove un 44enne è stato arrestato per aver rapinato la sua ex.

Già noto alle forze dell'ordine, aveva prima litigato con la donna, poi le aveva sottratto 150 euro dalla borsa ed era scappato.

Intervenuti subito dopo una richiesta d’aiuto al 112, i carabinieri della stazione di Pianura hanno rintracciato l’uomo a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione, e lo hanno tratto in arresto per rapina. È stato portato in carcere, mentre per la donna la prognosi è di 7 giorni.