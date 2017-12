Rapina il distributore, poi perde una scarpa nella fuga: arrestato

Ventidue anni, di Scisciano, è stato messo in manette per una rapina portata a termine in un distributore di carburanti di Saviano.

L'arresto è avvenuto all'alba di stamattina su richiesta della Procura della Repubblica di Nola, ed è stato eseguito dal commissariato di polizia di Nola in collaborazione con la squadra mobile di Napoli.

L'episodio è avvenuto il 24 novembre scorso: una violenta rapina portata a termine insieme ad un 19enne di Nola già arrestato in precedenza per la medesima vicenda.

I due, armati e con il volto travisato, immobilizzarono il benzinaio prelevando il denaro contante che si trovava nel gabbiotto. Il 22enne, nella fuga, perse una scarpa: uno dei molteplici particolari che hanno portato gli inquirenti a risalire alla sua identità.