Ponticelli, 28enne in manette: nel suo box armi e abiti contraffatti

Un 28enne è stato messo in manette dai carabinieri a Ponticelli. Il giovane, un incensurato della zona, ha visto i militari perquisire il suo box auto in via comunale Maranda.

All'interno sono state ritrovate una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa e due pistole a salve calibro 8, oltre che 13 cartucce calibro 7,65.

Nello stesso box, presenti anche capi di abbigliamento e calzature con il marchio falso delle più note griffe nazionali ed estere: in tutto 331 paia di scarpe, 131 magliette e 23 paia di pantaloni.

Armi e capi contraffatti sono stati sequestrati.