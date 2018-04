Pugno alla convivente, le frattura il viso: arrestato

Un uomo di 39 anni, cittadino polacco, è stato messo in manette ieri dai carabinieri a Terzigno. Incensurato, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali per aver preso a pugni la sua convivente.

Sono stati i militari di Torre Annunziata ad entrare in azione in via Vecchia Campitelli. Pochissimo prima, aveva preso a pugni la convivente 39enne, procurandole una frattura e contusioni multiple al volto. Per lei la prognosi è di 21 giorni.

La vittima, ai carabinieri, ha raccontato anche di ripetuti episodi di violenza e minacce precedenti al fatto, mai denunciati.