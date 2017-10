Corruzione, falso e favoreggiamento: ai domiciliari il sindaco di Grumo Nevano

Pietro Chiacchio, sindaco di Grumo Nevano, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. Per lui sono stati disposti i domiciliari: il primo cittadino di Grumo Nevano è accusato di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, falso e favoreggiamento personale. L'indagine riguarda la regolarità di alcune gare d'appalto bandite dal Comune di Grumo Nevano. Ai domiciliari anche un vigile urbano addetto al settore Ambiente-Ecologia del Comune; custodia in carcere invece per un assistente della polizia penitenziaria.