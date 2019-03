"Datemi 300 euro": picchia madre e sorella che lo fanno arrestare

Voleva che madre e sorella gli dessero i soldi. All'ennesima richiesta di denaro le due, però, hanno detto no. Scatenando la sua violentissima reazione.

L'episodio, che ha visto come protagonista un 40enne, è avvenuto a Scisciano. Al rifiuto della sua richiesta di 300 euro, l'incensurato ha aggredito la madre e la sorella con cui vive, che hanno chiamato il 112.

I carabinieri di San Vitaliano sono rapidamente intervenuti traendo in arresto il 40enne e conducendolo in carcere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.