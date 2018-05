Terrorizzava genitori e sorella: in manette un 38enne

Stamane a Giugliano è stato messo in manette un 38enne gravemente indiziato di maltrattamenti, lesioni personali, percosse ed estorsione ai danni dei genitori e della sorella.

A far partire le indagini è stata la denuncia della madre, che a fine aprile aveva raccontato ai carabinieri episodi di continui maltrattamenti e richieste estorsive di cui era da anni vittima insieme al marito ella figlia.

L'uomo, tossicodipendente, costringeva i familiari a dargli il denaro che poi usava per acquistare gli stupefacenti. Le vittime hanno raccontato che in alcuni episodi sono state costrette a lasciare casa loro e a chiedere ospitalità dai parenti, questo per evitare di subire le violenze dell'uomo, che sarebbe arrivato a minacciare i familiari anche con un coltello da cucina.