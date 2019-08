Massacra di botte la convivente, 61enne di Casalnuovo in manette

Un 61enne è stato messo in manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. Ad arrestarlo, ieri, sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di Acerra.

I poliziotti sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania. Lì, una donna era stata medicata per diverse escoriazioni e contusioni.

Interrogata, è emerso che era stata violentemente picchiata dal convivente in seguito ad un litigio. L'uomo, di Casalnuovo, è stato rintracciato e messo in manette.