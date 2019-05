Picchia la compagna, lei cade dalle scale col figlio in braccio: arrestato

A San Gennaro Vesuviano un uomo ha picchiato la compagna facendola cadere dalle scale con in braccio il loro bambino.

La terribile violenza è avvenuta presso l'abitazione della coppia, in via Cicella. L'uomo, 34 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato messo in manette dai carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola.

La donna (30 anni) ed il figlio (2 anni e mezzo), sono stati condotti all'ospedale di Nola dal 118. Per la prima la diagnosi è “contusione in sedi multiple e all’addome ed escoriazioni a faccia e naso”, guaribili in 15 giorni; per il secondo "escoriazioni al volto" guaribili in 5 giorni.

Nel corso dei successivi accertamenti effettuati dai militari, è stato scoperto che c’erano stati in precedenza altri episodi di violenza, questi mai denunciati. L’arrestato è stato condotto in carcere, a Poggioreale.