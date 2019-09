Picchia la convivente, poi si avventa sui carabinieri: fermato con spray urticante

L'ennesimo caso di violenza sulle donne ha portato, a Castellammare di Stabia, all'arresto di un 46enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Le accuse per lui sono maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Allertati per una chiamata al 112, i carabinieri avevano raggiunto casa dell'uomo. Lì la sua convivente, 39 anni, era in lacrime e col volto tumefatto. Si trattava di “questioni familiari” per l'uomo, il quale a quel punto ha inutilmente provato a sbattere fuori dall’appartamento, a forza di spintoni, i militari. Questi hanno usato spray urticante per bloccarlo e metterlo in manette. È stato condotto nel carcere di Poggioreale.

La vittima è stata invece ricoverata in ospedale per i traumi riportati al viso, al cranio e al torace. Ferito anche uno dei militari intervenuti: per lui la prognosi è di sette giorni.