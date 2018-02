Fuga e inseguimento a folle velocità dal Parco Verde di Caivano: in manette 37enne

Inseguito a tutta velocità e poi messo in manette dai carabinieri. Trentasette anni, già noto alle forze dell'ordine per reati correlati allo spaccio di droga, il protagonista della vicenda si aggirava nel Parco Verde di Caivano quando una pattuglia di militari gli ha intimato l'alt per un controllo.

L'uomo però dopo aver rallentato è ripartito a tutta velocità. Da lì è iniziato un lungo e pericoloso inseguimento che si è concluso soltanto nel Comune di Casaluce, in provincia di Caserta, dove i carabinieri sono riusciti a sbarrargli la strada e a bloccarlo.

Nel tentativo di divincolarsi il 37enne ha anche colpito al volto uno degli operanti con una gomitata, e procurato dei graffi all'altro. Si trova ora in attesa di processo per direttissima.