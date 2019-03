Arrestato panettiere: è stato condannato all'ergastolo per un omicidio di camorra

La polizia, a Roma, ha arrestato un 55enne originario di Torre del Greco con a carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una condanna in primo grado all’ergastolo: secondo la Corte d'Assise avrebbe commesso un omicidio maturato negli ambienti della camorra napoletana.

L’uomo era in attesa dell’udienza in Corte d’Appello, ma la Corte d’Assise di Napoli ha emesso il provvedimento per la sussistenza del pericolo di fuga.

Panettiere a Roma, l'uomo è stato pedinato e, accertata la sua identità dopo una serie di appostamenti, è stato arrestato e accompagnato in carcere.