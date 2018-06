Scappa all'alt dei carabinieri, poi offre loro dei soldi per corromperli: arrestato

Era scappato all'alt dei carabinieri per poi, una volta bloccato, provare a corrompere i militari offrendo loro dei soldi in cambio di chiudere un occhio.

Un cittadino cinese di 35 anni, domiciliato a Poggiomarino, è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale con l'accusa di istigazione alla corruzione.

Il posto di blocco si trovava in via Passanti Flocco. L'auto dell'uomo, operaio tessile incensurato, anziché rallentare all'alt ha accelerato. I militari lo hanno inseguito e bloccato: voleva evitare i controlli perché la sua auto non era revisionato.

A quel punto ha provato ad offrire diverse volte 50 euro ai militari ed è stato arrestato. Condotto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.