Investì ed uccise un anziano che andava in bici: arrestato 36enne

A metterlo in manette è stata, nella sua abitazione, la polizia municipale di Caivano. Trentasei anni, è stato arrestato per i reati di omicidio stradale e guida senza patente.

L'uomo è accusato di aver investito e ucciso con un'auto, il 15 marzo scorso, un anziano di 74 anni. In sella ad una bici, la vittima stava entrando nello stabile in cui risiedeva quando il 36enne - in auto con la sua compagna, titolare della vettura - lo ha colpito per poi scappare senza prestargli soccorso.

Dalle indagini sarebbe poi emerso che l'uomo, peraltro sprovvisto di patente, stava procedendo in retromarcia con la sua vettura quando ha urtato violentemente l'anziano. Sbalzato dalla bici questi sarebbe morto alcune ore dopo a causa dei traumi riportati.