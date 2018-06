Uccise l'amante della fidanzata: sconterà 9 anni e 10 mesi in carcere

Originario di Napoli, era ricercato per un omicidio preterintenzionale da lui commesso nel settembre del 2015 e per cui è stato condannato: è stato messo in manette ieri dai carabinieri di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

L'uomo, in seguito ad una lite con l'amante della sua fidanzata, ne aveva provocato la morte.

Stava scontando gli arresti domiciliari nel comune di Arpiola di Mulazzo, quando pochi giorni fa è stata emessa a suo carico la sentenza definitiva, che lo ha condannato a 9 anni e 10 mesi di reclusione.

È stato condotto dai carabinieri nel carcere di Massa.