Rissa per spartirsi le elemosine: arrestato un extracomunitario

Rapina, furto aggravato e lesioni: sono le accuse cui dovrà rispondere un nigeriano 23enne domiciliato a Napoli e già noto alle forze dell'ordine.

L'episodio violento che l'ha visto protagonista è avvenuto in via Piave a Pompei. All'interno di un bar del posto, aveva incontrato un 43enne del Gambia per dividersi con lui le elemosine raccolte nei pressi di piazza Bartolo Longo.

La contrattazione è però degenerata in una lite sepre più violenta. Calci, pugni, poi anche colpi di levafustelle.

I carabinieri sono intervenuti d'urgenza dopo una chiamata al 112: hanno bloccato e perquisito il 23enne che - è emerso - aveva peraltro preso il cellulare della vittima, nonché rubato in una farmacia poco distante il levafustelle usato per colpire il gambiano.

L'uomo ferito è stato condotto all'ospedale di Boscotrecase. Ha riportato un "trauma contusivo alla spalla sx, una ferita lacero-contusa alla regione parietale/occipitale e una ferita d’arma bianca al gluteo sinistro". Per lui la prognosi è di otto giorni. L'arrestato è stato condotto a Poggioreale.