Follia in comunità, dà in escandescenze e viene arrestato dai carabinieri

Si trovava ai domiciliari in una comunità terapeutica di Cozzo, in provincia di Pavia. Un 44enne di Napoli è stato arrestato e successivamente condotto in carcere dai carabinieri.

L'uomo si sarebbe reso, secondo gli inquirenti, protagonista di un episodio violento nella notte tra il 25 ed il 26 maggio. Insieme ad un amico 31enne romano – anch'egli ospite della struttura – aveva dato in escandescenze probabilmente per abuso di alcolici ed in preda ad una crisi d'astinenza da stupefacenti. Nell'occasione il direttore della struttura, ntervenuto per calmare i due, ha anche riportato una lieve ferita ad un labbro.

Napoletano e romano sono stati condotti all'ospedale di Vigevano. Successivamente i carabinieri – anche per allontanamenti non autorizzati dalla comunità e continui litigi con gli altri ospiti – hanno chiesto che il 44enne venisse trasferito in carcere. La Corte d'Appello di Milano ha condiviso le conclusioni dei militari, decidendo per la detenzione nella casa circondariale di Vigevano. Lì il partenopeo dovrà scontare 10 mesi per furto aggravato, violazione di domicilio, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.