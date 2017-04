Tenta di accoltellare al volto l'ex suocero: arrestato 35enne

Un 35enne di Napoli è stato ieri arrestato a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, che non aveva accettato la fine della relazione con l'ex moglie, si è reso protagonista di un episodio violento.

A far scattare l'arresto – per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia – è stata l'aggressione ai danni dell'anziano suocero. Il 35enne si era appostato sotto casa sua per poi avventarsi contro l’auto dell’uomo, a bordo della quale c’erano anche l’ex moglie e il figlio piccolo.

Ha provato ad accoltellare l’anziano al volto: questi è fortunatamente rimasto soltanto ferito ad una mano. La donna ha poi utilizzato dello spray al peperoncino per mettere in fuga l'aggressore.

La relazione della coppia era finita un anno fa. Da allora si erano verificate diverse aggressioni. In un caso la donna era stata presa a schiaffi, mentre in un'altra circostanza le erano state anche messe le mani al collo come per soffocarla. Persecuzioni continue, anche in presenza del figlio, e minacce violentissime. Poi l'epilogo, nella giornata di ieri, con l'arresto del violento.