Tenta di palpeggiare due ragazzine, poi inizia a masturbarsi: arrestato

Un cittadino bengalese di 30 anni, residente a Barano d'Ischia, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. Per lui sono scattati i domiciliari.

Il provvedimento cautelare deriva dalla denuncia di due ragazze, di 17 e 15 anni.

Secondo il racconto delle giovani, il 30enne aveva tentato di palpeggiarle, per poi iniziare a masturbarsi alla fermata di un bus mentre richiamava la loro attenzione.