Minacciava padre e sorella da un anno: viene arrestato dai carabinieri

Un uomo di 31 anni, di Sant'Antimo, è stato arrestato. Era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, poi al ritorno a casa ed in seguito a nuovi tentativi di violenza è stato messo in manette.

I carabinieri erano intervenuti a casa sua, dove - probabilmente in astinenza da droga - aveva minacciato padre e sorella. Il 31enne, uscito dal bagno in cui si era chiuso a chiave, impugnando delle forbici, aveva continuato a minacciare i familiari per poi iniziare a farlo anche nei confronti dei militari.

A quel punto i carabinieri hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale il 31enne perché fosse sedato. Una situazione che ha portato un carabiniere ad essere morso ad un braccio dal violento.

Dimesso dall'ospedale, il 31enne è tornato a casa e ha aggredito sua sorella, riuscita a mettersi in salvo chiudendosi in casa e chiamando di nuovo il 112. I militari sono intervenuti e hanno arrestato il 31enne.