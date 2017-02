Si masturba all'esterno di una scuola: arrestato 37enne

Un 37enne di Giugliano è stato messo in manette per atti osceni in luogo pubblico e violenza privata. È stato sorpreso all'esterno di una scuola paritaria di Varcaturo mentre si masturbava in strada per poi lanciare il liquido seminale contro i passanti.

Un episodio del tutto simile pare lo avesse visto protagonista, precedentemente, anche all'esterno di una chiesa sulla fascia costiera, sempre del giuglianese.

Ad arrestarlo, dopo la sua identificazione, sono stati i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania guidati dal capitano Antonio De Lise. L’uomo è adesso agli arresti domiciliari.