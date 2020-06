Dà alle fiamme l'appartamento di sua moglie: arrestato

In via Salita Scudillo, per un incendio in corso, nel pomeriggio di ieri una segnalazione al 113 ha fatto sì che si recasse sul posto una pattuglia di agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Arenella.

I poliziotti hanno trovato i Vigili del Fuoco intenti a domare le fiamme divampate all’interno dell’appartamento, e un uomo in evidente stato di agitazione.

Poco dopo è arrivata una donna, che si è scoperto essere la proprietaria dell’abitazione, che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva aggredita verbalmente per futili motivi minacciando di dar fuoco alla casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per atti persecutori e minacce gravi.