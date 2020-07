Marche da bollo false, bloccato ad Afragola: a casa sua una vera e propria stamperia

Una stamperia clandestina di marche da bollo false è stata scoperta a Villa Literno dai carabinieri. Contestualmente è stato messo in manette M.D.F., un pregiudicato di 47 anni bloccato ad Afragola mentre era alla guida di una Mercedes in cui nascondeva 100 marche da bollo da 16 euro false.

In una perquisizione a casa sua, in via Santa Maria Cubito a Villa LIterno, i militari hanno scoperto la stamperia. Questa era attrezzata con cinque stampanti termiche e materiale hardware e software dedicato, che consentivano all'uomo di personalizzare la stampa delle marche di bollo in bianco.

In totale sono state sequestrate 2500 marche da bollo false.