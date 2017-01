Maltrattava la moglie da 16 anni: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno rintracciato e arrestato nel Rione Sanità un 41enne dello Sri Lanka residente a Napoli, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia aggravati, emessa dal gip di Napoli dopo indagini dei militari dell’arma.

Dopo la denuncia per maltrattamenti e continue vessazioni presentata il 6 gennaio dalla moglie, è emerso che dal 2000, anno del matrimonio, aveva tenuto comportamenti aggressivi e violenti procurando più volte alla vittima lesioni refertate agli ospedali Cardarelli e Pellegrini. L’arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale.