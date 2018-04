Minacce alla compagna, colpi di cric contro la porta di casa: arrestato 25enne

Venticinque anni, di Pozzuoli, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'episodio è avvenuto nella città puteolana in via Comunale Vecchia.

La polizia è giunta sul posto dove ha trovato una donna la quale, vittima del suo compagno, era stata minacciata dal compagno in presenza di madre, sorella e figli piccoli. Il giovane, inoltre, aveva colpito più volte con un cric la porta di casa.

Comportamenti violenti, che la donna ha spiegato andavano avanti da tempo. I poliziotti hanno quindi dato inizio alle ricerche dell’uomo, e poco dopo sono riusciti ad intercettarlo ed a bloccarlo a bordo della sua autovettura. Nel veicolo c'era il cric usato poco prima, oltre che una mazza da baseball.

Il 25enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.